Sancaktepe'de Kadınlar Omuz Omuza

AK Parti'nin İstanbul'da bulunan kadın yöneticileri, 31 Mart Yerel Seçimler öncesi AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü'ye destek ziyaretinde bulundu. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Döğücü, "Sayın Bakanımız, bütün vekillerimiz, MKYK üyelerimiz ve il kadın kollarının mensupları bugün Sancaktepe'ye geldiler. Bu desteklerini çok güçlü bir şekilde hissettim" dedi.

AK Parti'nin İstanbul'da bulunan kadın yöneticileri, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Sancaktepe'ye çıkarma yaptı. Başta eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'dan oluşan heyet, beraberinde İstanbul'da bulunan AK Partili kadın milletvekilleri, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulunun (MKYK) kadın üyeleri ve AK Parti İl Kadın Kolları mensupları ile AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü'ye destek ziyaretinde bulundu. AK Parti Sancaktepe İlçe Teşkilatında gerçekleşen ziyarette, yerel seçimlerden sonra Sancaktepe'de kadının gücünün hissedileceğinin vurgusu yapıldı. Ziyaretten çok memnun kaldığını söyleyen Av. Şeyma Döğücü de, "Bu enerji ve güç, kampanya sonuna kadar bana müthiş bir destek olacak. Buradaki kadın dayanışması için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sancaktepe'nin bütün mahallelerinde her vekilimiz ve her MKYK üyemiz ile ev sohbetlerine gideceğiz, kadınlarımızla ve gençlerimizle buluşacağız"

İstanbul'daki tüm AK Partili kadın milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü'ye destek olmak için burada olduklarını dile getiren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya "Sancaktepe'nin bütün mahallelerinde her vekilimiz ve her MKYK üyemiz ile ev sohbetlerine gideceğiz, kadınlarımızla ve gençlerimizle buluşacağız. Bugün Sancaktepeli vatandaşlarımız ile bir araya gelip Sancaktepe'de Şeyma Döğücü için İstanbul'da da Binali Yıldırım için destek isteyeceğiz. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman siyasette kadınların en önde, bütün seçici kurullarda yer alması için çok büyük gayret gösterdi"diye konuştu.

"Karar merciinde daha fazla kadın olması için verdiğimiz mücadele her geçen gün daha güçlü hale geliyor"

İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tek bir kadın belediye başkan adayının olmadığını belirten Kaya "Kadın milletvekili, kadın meclis üyesi ve kadın belediye başkanı sayımızı her seçimde daha fazla artırıyoruz. Ama muhalefet partilerine baktığımızda sözde kadın hakları savunucusu olarak kendilerini görürler. Asla ve asla öyle değil. Kadın hakları konusunda AK Parti iktidarları döneminde bizim yaptığımız icraatlar, kanunlar, düzenlemeler ve uygulamada da her karar merciinde daha fazla kadın olması için verdiğimiz mücadele, her geçen gün Cumhurbaşkanımızın desteği ile daha güçlü hale geliyor. İstanbul'da 4 kadın belediye başkan adayımız var. Ana muhalefete bakın. Nerede kadın belediye başkan adayları? Yok. Bu konuda ben CHP'nin yine sınıfta kaldığını düşünüyorum"şeklinde konuştu.

"Desteklerini çok güçlü bir şekilde hissettim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara olan güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacaklarını söyleyen AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü "Ben gerçekten hem duygulandım hem de çok mutlu olduğum bir anı yaşıyorum. Kampanya sürecim boyunca gelip destek olan vekillerimiz ve Sayın Bakanım bizi daha önce ziyaret etmişlerdi. Desteklerini her daim hissetmiştim. Ama bugün İl Kadın Kollarımız organize etti. Sayın Bakanımız, bütün vekillerimiz, MKYK üyelerimiz ve il kadın kollarının mensupları bugün Sancaktepe'ye geldiler. Bu desteklerini çok güçlü bir şekilde hissettim. Cumhurbaşkanımızın kadınlarımıza olan bu güvenlerine layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce herkese ulaşmaya çalışacağız. İnşallah zafer bizim olacak. Bu enerji ve güçte kampanya sonuna kadar bana müthiş bir destek olacak. Ben buradaki kadın dayanışması için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki heyet toplu hatıra fotoğrafı çektirip, Sancaktepe'deki vatandaşlarla buluşmak üzere ilçe binasından ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA