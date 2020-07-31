SANCAKTEPE'DE KAÇAN DANAYI BÖYLE YAKALADILAR
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SANCAKTEPE'DE KAÇAN DANAYI BÖYLE YAKALADILAR

1 kilometre kaçıp sahibini yaralayan danayı belediye ekipleri yakaladı.

31.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:09

1 kilometre kaçıp sahibini yaralayan danayı belediye ekipleri yakaladı.

-Danayı yolun orta bariyerlerinde sıkıştırıp yakalayabildiler

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİİSTANBUL,(DHA)

Sancaktepe'de kurbanlık aldığı dana kesim yapılacağı sırada kaçtı. Kaçan kurbanlığı yakalamak için yaklaşık 1 kilometre boyunca koşan sahibi, danayı zapt etmeye çalışırken belinden yaralandı. Dana belediye ekiplerince yakalanarak kesimhaneye götürüldü

Olay, Eyüp Sultan Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazım Atmaca'nın aldığı kurbanlık dana kesim yapılacağı sırada kaçtı. Yaklaşık bir kilometre boyunca peşinden koşan danayı yakalamak istediğinde dana, Nazım Atmaca'yı belinden yaraladı. Yakınları durumu belediye ve sağlık ekiplerine haber verdi

KURBAN SAHİBİN DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri belinden yaralanan Nazım Atmaca'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Atmaca'nın vücudun çeşitleri yerlerinde kırıkların olduğu ve durumu iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN DANAYA SAKINLEŞTİRİCİ İĞNE YAPILDI

Yakınları durumu belediye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri kaçan danayı Yakacık Caddesi'nde orta bariyerlerde kıstırdı. Veteriner hekimi dananın sakinleşmesi için sakinleştirici iğne attı. Sakinleşen dana çevredeki vatandaşların yardımıyla belediye ekiplerince yakalanarak kesimhaneye götürüldü.

TAM KESECEKTİK O SIRADA KAÇTI

Dananın yaraladığı kişin yakını Yücel Koç 'Kurbanlık danayı yatırıp tam kesecektik o sırada dana kaçtı ve tutamadık. Bu durumun için belediyeden yardım istedik. Kendilerine çok teşekkür ederim gelip bizlere yardımcı oldular. Şimdi dana sakinleşti şimdide alıp kesimhaneye götüreceğiz. Danayı yakalamak isterken yakınımız yere düştü ama ambulansla hastaneye götürdüler. Durumu ise iyi olduğu haberini aldık.' dedi

SANCAKTEPE'DE KAÇAN DANAYI BÖYLE YAKALADILAR

Kaynak: DHA

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