Sancaktepe'de kaçak üretilen maskelere el konuldu İstanbul'da kaçak üretilen 5 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu.

İstanbul'da kaçak üretilen 5 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi Refah Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 5 bin 500 maske ve maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ile dikiş makinelerine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA