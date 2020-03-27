Sancaktepe'de kaçak maske üretilen imalathaneye denetim: 22 bin maske ele geçirildi Sancaktepe'de kaçak maske üretimi yapılan imalathaneye denetim düzenledi.

Sancaktepe'de kaçak maske üretimi yapılan imalathaneye denetim düzenledi. Denetimde toplam 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Uysal Caddesinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak maske imalatı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. 26 Mart tarihinde 14.30 sıralarında denetim gerçekleştirildi. Denetimde 4 bin adeti hazır, 18 bin adeti ise yapılmamış vaziyette toplam 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi. Kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA