Sancaktepe'de jandarma kurban satış ve kesim yerlerini denetledi

Mustafa ESEN İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kurban satış ve kesim yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mustafa ESEN İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kurban satış ve kesim yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde koronavirüs tedbirlerine ağırlık verilirken, sahte para konusunda ise kurban satıcıları tek tek uyarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurban satış ve kesim yerlerine yönelik olarak Jandarma Asayiş, Jandarma Trafik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin katılımıyla koronavirüs ve dolandırıcılık olaylarına karşı denetim yapıldı. Ekipler, Sancaktepe Paşaköy kurban satış ve kesim yerinde, alanı dolaşarak kurban kesenleri ve satıcıları denetledi. Başta koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları maske takma konusunda uyaran ekipler, sosyal mesafe konusunda da sık sık uyarılarda bulundu. Bu çalışmalar sırasında maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Maske takmayan çocukları gören jandarma ekipleri, maskeyi kendi elleri ile taktı.

Ayrıca kurban pazarlarında dolandırıcılık olaylarına karşı tedbir alan ekipler, satıcıları sahte para konusunda uyardı. Sahte paraların nasıl anlaşılacağı yönünde bilgi veren ekipler, satıcıların böyle bir olayla karşılaşması durumunda emniyet güçlerini bilgilendirmesi istendi. Ekipler, kurban satış ve kesim yerinin girişlerinde ise trafik oluşmaması için tedbirler aldı. Kurbanlık yerinin denetimi sırasında trafik timleri tarafından ekiplere destek verildi. Denetimlerin bayram boyunca İstanbul genelinde 4 bin 419 personelle süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı