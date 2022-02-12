SANCAKTEPE'DE İZOLASYON ÇALIŞMASINDA ÇATI YANDI

SANCAKTEPE'de 2 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. 2 işçinin dumandan etkilendiği yangın yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü.

Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı binanın çatısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İzolasyon çalışması yapılırken bir anda çatı alev aldı. Yükselen alevleri fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri önce çatıda çalışan işçileri tahliye etti, ardından da yangına müdahale etti. Sağlık görevlileri dumandan etkilenen 2 işçiye olay yerindeki ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çatıda hasar oluştu.

Barış Türker Sabah bina da izolasyon çalışması vardı. Bir anda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri geldi. Yangın da iki kişi zehirlenmiş. Burası kalabalık gürültü felan bizde koştuk. İtfaiye ekipleri yangına çabuk müdahale etti. Şu an da yangını söndürdüler. Yangın da iki kişi dumandan etkilendiğini öğrendik. Durumları da iyi olduğunu biliyoruz dedi.

Öte yandan çatının yandığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.