Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusunun iki ayrı yerden patlaması sonucu yakınındaki fabrikanın giriş katını su bastı.

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusunun iki ayrı yerden patlaması sonucu yakınındaki fabrikanın giriş katını su bastı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan İSKİ'ye ait ana su borusu, henüz belirlenemeyen nedenle 2 yerden patladı.

Olay nedeniyle Baraj Yolu Caddesi trafiği kapatılırken, yakınındaki bir fabrikanın girişini de su bastı.

Olay yerine gelen ekiplerce suyun kesilmesinin ardından ulaşıma kapanan yol, tekrar trafiğe açıldı.

Su baskının yaşandığı fabrikadaki su tahliye işlemi ise sürüyor.

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Muharrem İnce Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Müge Anlı Düm Tek Tek
Spor Şenol Güneş Muslera Burak Yılmaz Domagoj Vida
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:31:31. #1.17#