Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı; yollar şelaleye döndü
SANCAKTEPE'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, şelaleleri andıran görüntüler ortaya çıktı.
SANCAKTEPE'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, şelaleleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Borunun patlaması ile birlikte fışkıran sular, metrelerce yükseldi. Olayın ardından yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan olay ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Fotoğraf)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen