Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı; yollar şelaleye döndü
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Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı; yollar şelaleye döndü

Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı; yollar şelaleye döndü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, şelaleleri andıran görüntüler ortaya çıktı.

SANCAKTEPE'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, şelaleleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Borunun patlaması ile birlikte fışkıran sular, metrelerce yükseldi. Olayın ardından yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan olay ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Fotoğraf) 


Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı; yollar şelaleye döndü
Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı; yollar şelaleye döndü
Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı; yollar şelaleye döndü
Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı; yollar şelaleye döndü
Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı; yollar şelaleye döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen

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