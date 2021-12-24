Sancaktepe'de iş yeri yangını

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Sakız Sokak'taki dedektör firmasına ait iki katlı AR-GE merkezinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanları dışarıya çıkarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi de sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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