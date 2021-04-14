Sancaktepe'de iş yeri denetimlerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası verildi

Sancaktepe'deki iş yerlerinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 14 kişiye toplam 48 bin 566 lira para cezası uygulandı.

Sancaktepe'deki iş yerlerinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 14 kişiye toplam 48 bin 566 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 13 Nisan'da Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde, iş yerinde bulunan 9 kişiden 4'ünün bir masa etrafında oyun oynadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

Sarıgazi Mahallesi'nde 14 Nisan'da yapılan denetimlerde ise ruhsatsız iş yerinde oyun oynandığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirlendi.

İki iş yerinde bulunan toplam 14 kişi hakkında "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" kapsamında toplam 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız işyeri ilçe zabıta müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar