Sancaktepe'de iş yeri denetimi

20.10.2019 15:16

Sancaktepe'de ruhsatı olmayan bir iş yerinde 2 kumar makinesiyle 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi'nde bulunan bir iş yerine yönelik yapılan denetimde iş yerinin ruhsatı olmadığını belirledi.

İş yerinde yapılan aramada 2 kumar makinesiyle 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Kemal R. (42) adli işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA