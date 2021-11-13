SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de indirim çadırı vatandaşa kapılarını açtı

-"Giyimden gıdaya kadar her şey mevcut"

İSTANBUL - İstanbul Sancaktepe'de 15 Temmuz şehir stadının yanında kurulan indirim çadırında 30 liraya gömlek, 100 liraya pantolon, 90 liraya ayakkabı, 150 liraya kışlık mont ve yüzde 70'e varan indirimlerle cüzdan dostu etiketler alıcısı ile buluştu. Fiyatlardaki indirim yüzleri güldürdü.

Kaliteli ürünlerin uygun fiyata sunulduğu indirim çadırı Sancaktepe'de 15 Temmuz şehir stadının yanında Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün katılımıyla kapılarını açtı. Cüzdan dostu etiketler vatandaşların yüzünü güldürdü. Züccaciyeden ev tekstiline, ayakkabıdan kabana, halıdan kilime ve yüzlerce yöresel ürün alıcısıyla buluştu. Büyük markaların sezon sonu ve seri sonu ürünleri piyasanın çok altında fiyatlarla Sancaktepe'de kurulan indirim çadırı ile satışa sunuldu. Öte yandan 10 Aralık tarihine kadar açık kalacak indirim çadırında kaliteli markalar %70'e varan indirimlerle vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Giyimden gıdaya kadar her şey mevcut"

İndirim çadırında alışveriş yapan müşteri Kevser Akkaya, "Alışverişimiz oldukça keyifli geçiyor. Dışarıdaki mağazaları göre fiyatlar neredeyse yarı yarıya. Biz de kış alışverişimizi yapmaya geldik. Giyim'den gıdaya kadar birçok ürün burada mevcut. İstediğimiz gibi kombin yapabiliyoruz. Fiyatları oldukça uygun. Dışarıda ise yöresel ürünler var mutfağımızı da buradan doldurmayı planlıyoruz" diye konuştu.