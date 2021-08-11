Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de cadde üzerindeki dört yola kontrolsüz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Sancaktepe'de cadde üzerindeki dört yola kontrolsüz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sancaktepe Yenidoğan'da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammet Kütükoğlu yönetimindeki 34 BMB 642 plakalı Peugeot marka otomobil, dört yol ağzına geldiği sırada Hüseyin Remzi Karslıoğlu kontrolündeki Ford marka 34 JA 7888 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hüseyin Remzi Karslıoğlu araç içerisinde yaralanırken, Muhammet Kütükoğlu kazayı yara almadan atlattı. Otomobil içerisinden vatandaşlar tarafından çıkarılıp kaldırıma oturtulan Karslıoğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hangi otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etmek için inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Muslera Mesut Özil Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 09:56:09. #1.14#

title