SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜYLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 7 YARALI
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SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜYLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 7 YARALI

20.02.2021 08:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:34
SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜYLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Ali Kerem BENGİ / SANCAKTEPE'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı.

Ali Kerem BENGİ/ SANCAKTEPE'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, İETT otobüsünün şoförü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen 34 TP 7870 plakalı İETT otobüsü diğer caddeden çıkan 34 GPH 30 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 6 kişi ile İETT otobüsünde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik polisi kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. İETT otobüsün sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Görüntü dökümü 

-----------------------Kaza yeri -İ.E.T.T otobüsünden detaylar -Minibüsten detaylar -Trafik polis ekiplerin çalışması -İ.E.T.T sürücüsüyle röp. -Sürücünün gözaltına alınması  -Araçların çekici yardımıyla kaldırılması -Genel ve detaylar 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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