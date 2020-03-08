Sancaktepe'de İdlib şehidi için mevlid okundu Sancaktepe'de İdlib şehidi için mevlid okundu İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal şehadetinin 7'nci gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Sancaktepe'de İdlib şehidi için mevlid okundu

İSTANBUL - İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal şehadetinin 7'nci gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Sancaktepe'de bulunan evlerinin önünde kurulan çadırdaki mevlid-i şerife Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, şehidin annesi Nuran Uysal, babası Uğur Uysal ile akrabaları katıldı. Şehit Uysal'ın ruhuna Kur'an-ı Kerim okunarak hediye edildi. Başkan Döğücü şehidin annesi ile babasına başsağlığı dileyerek taziye bulundu. Mevlid-i şerifin ardından taziye çadırında yemek verildi.

Taziye çadırından konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bizler kadınlarız, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün zorlukların yanında dimdik duran anneler, babalar olarak, şehit anneleri, şehit eşleri, kendileri şehit olan kadınlarız biz. Bugün istedim ki 8 Mart'ta bizim şehidimiz Emre Baysal kardeşimizin ailesi, bu acıyı daha önce yaşamış olan şehit aileleriyle bir araya gelsinler. Acılarını hafifletsinler istedim. Biz kahramanların anaları, babaları olarak burada bulunuyoruz. Bizim çok güçlü bir devletimiz var. İlk günden itibaren komutanlarımızla, hocalarımızla bütün siyasi partilerimizin temsilcileri ile devlet büyüklerimiz ile hepsi bir bütün olduk. Biz kardeş olduğumuzu, birlikte olduğumuzu, ailemize onların yanında olduğumuzu söylemeye hissettirmeye çalıştık" dedi.

Öte yandan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağın ismi değiştirilerek Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın ismi verilecek.

Kaynak: İHA