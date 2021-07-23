Sancaktepe'de, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı
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Sancaktepe'de, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de bir iş yerinde bulunan kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli yakalandı.

Sancaktepe'de bir iş yerinde bulunan kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz'da, Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir iş yerinin kasasından 1500 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli A.Ç'yi, 21 Temmuz'da ilçede yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin iş yerine müşteri olarak geldiği, o esnada dükkanda kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek kasadaki parayı alıp uzaklaştığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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