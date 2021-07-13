Sancaktepe'de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi
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Sancaktepe'de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi Suyun fışkırmasıyla yol göle döndü, vatandaşlar tepki gösterdi Sancaktepe'de yolun ortasında bulunan, İSKİ'ye ait havalandırma borusundan basınçlı su fışkırarak çevreye yayıldı.

Sancaktepe'de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi

Suyun fışkırmasıyla yol göle döndü, vatandaşlar tepki gösterdi

İSTANBUL - Sancaktepe'de yolun ortasında bulunan, İSKİ'ye ait havalandırma borusundan basınçlı su fışkırarak çevreye yayıldı. Suyun fışkırmasıyla sokakların adeta göle döndüğü ve araçların ilerlemekte zorlandığı olay, sosyal medyada vatandaşın tepkisini çekti. Öte yandan su fışkırmasıyla ortalığın göle döndüğü yol havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de iddiaya göre İSKİ'ye ait olan ve yol ortasında bulunan bir havalandırma borusundan henüz bilinmeyen bir nedenle fışkıran yüksek basınçlı su çevreye yayıldı. Suyun fışkırmasıyla çevredeki sokaklar adeta göle döndü. Suyla dolan yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken suyun fışkırdığı borunun çevresindeki kaldırımların da yerinden söküldüğü gözlendi. Olaya tanık olan vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Havalandırma borusundan fışkıran suyun ortalığı göle çevirdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suyun patlama anında olay yerinde bulunan çevre esnafından Erdem Uzunlar, "Bu olay burada sürekli oluyor. Bu konuya çözüm bulamıyorlar herhalde. Bu sefer bu olaydan vatandaşlar da zarar görüyor. 1 saatten daha fazla bir süre su burada boşuna aktı. Ekipler sonradan gelip müdahale etti. Resmen yollar sel oldu. Belki araçlar bile zarar görmüş olabilir. Bu problemin kısa sürede çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan su fışkırmasıyla ortalığın göle döndüğü yol havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi
Sancaktepe'de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi
Sancaktepe'de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi
Sancaktepe'de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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