Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı

Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı Sancaktepe'de aşırı hız yaparak hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı.

Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı

İSTANBUL - Sancaktepe'de aşırı hız yaparak hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü şoför koltuğunun bulunduğu kısma sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sancaktepe Müminler Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde aşırı yapıp hatalı sollama yapan 41 P 8998 plakalı Mıtsubishi marka panelvan tipi minibüs sürücüsü Mustafa Paşalıoğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile panelvan tip minibüse çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Paşalıoğlu aracının içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

1 kişinin yaralandığı kaza can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza esnasında olay yerine gelen Yakup Şahin, Gördüğüm kadarıyla minibüs sollamaya çalışıyordu, hızlıydı. Büyük ihtimalle hatalı sollama yaptı. Ortalık bir anda karıştı. Araç içerisinde 1 kişi sıkıştı. İtfaiye gelip yaralıyı çıkardı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya