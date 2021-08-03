Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı Sancaktepe'de aşırı hız yaparak hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı.

Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı

İSTANBUL - Sancaktepe'de aşırı hız yaparak hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü şoför koltuğunun bulunduğu kısma sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sancaktepe Müminler Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde aşırı yapıp hatalı sollama yapan 41 P 8998 plakalı Mıtsubishi marka panelvan tipi minibüs sürücüsü Mustafa Paşalıoğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile panelvan tip minibüse çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Paşalıoğlu aracının içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

1 kişinin yaralandığı kaza can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza esnasında olay yerine gelen Yakup Şahin, Gördüğüm kadarıyla minibüs sollamaya çalışıyordu, hızlıydı. Büyük ihtimalle hatalı sollama yaptı. Ortalık bir anda karıştı. Araç içerisinde 1 kişi sıkıştı. İtfaiye gelip yaralıyı çıkardı" diye konuştu.

Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı
Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı
Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı
Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı
Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

Antalya'da 3 turistin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Antalya'da 3 turistin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Gece nöbetine kalan itfaiye erinin acı sonu! Cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu
Gece nöbetine kalan itfaiye erinin acı sonu! Cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu
Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Tuğba Özay Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Rıza Kayaalp Hakan Reçber Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 17:05:28. #1.15#

title