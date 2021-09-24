Sancaktepe'de hareket halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Haberler
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Sancaktepe'de hareket halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sancaktepe'de hareket halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Sancaktepe'de hareket halindeki hafif ticari araç birden bire alev aldı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de hareket halindeki hafif ticari araç birden bire alev aldı. Yanan otomobilde bulunan sürücü aracı terk ederek canını kurtardı. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Sancaktepe Meclis Mahallesi Kaşgarlı Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ekrem Ünal kontrolündeki 34 BV 8361 plakalı Ford Connect marka hafif ticari araç hareket halimdeyken iddiaya göre elektrik aksamından yanmaya başladı. Yangının giderek büyümesi üzerine araç sürücüsü yanan aracı terk ederek canını kurtardı. Etrafta bulunan vatandaşlar araçlarındaki ve dükkanlarından aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yanan araca müdahale etti. Vatandaşların yangını 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamaların gerçekleştiği araçtaki yangını güçlükle söndürebildi. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Sancaktepe'de hareket halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Sancaktepe'de hareket halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Sancaktepe'de hareket halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Sancaktepe'de hareket halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

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