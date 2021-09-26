SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI - Haberler
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SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sancaktepe'deki Aydos Göleti'ne girdikten sonra kaybolan kişinin aranmasına yönelik çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - Sancaktepe'deki Aydos Göleti'ne girdikten sonra kaybolan kişinin aranmasına yönelik çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Aydos Ormanı'na dün iki arkadaşı ile birlikte geldikten sonra saat 17.00 sıralarında Aydos Göleti'ne giren Hüseyin Eriş(39), gölette kaybolmuştu. Dün yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamayan Hüseyin Eriş'in bulunması için aramalar tekrar başladı. Sabahın erken saatlerinde gölete gelen emniyete ait Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile itfaiyeye ait dalgıçlar, kısa bir hazırlığın ardından tekrar gölete açıldı. Botlarla gölete giren ekipler, Hüseyin Eriş'in kaybolduğu noktada dalış yaparak aramalarını sürdürdü. Bu sırada Hüseyin Eriş'in ailesinin de gölet kenarında beklediği görüldü.

SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI
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Haber: SANCAKTEPE'DE GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI - Haberler
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