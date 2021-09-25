Sancaktepe'de gölette kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

OLAYI ANLATTI

Olayın görgü tanığı Mahmut Arıcı, "Bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte buradaki gölü girmiş. Kendisi normalde yüzücüymüş. Kıyafetleriyle birlikte göle atlamış. Boğulma tehlikesi yaşamış. Biz de atladık ama kurtaramadık kendisini, tekne geldi. Tekrar daldık gölete ama olmadı. 30, 35 yaşlarında birisiydi. 2 çocuk babası olduğunu söylediler. Hatta kendisi Sinopluymuş. İki arkadaşıyla birlikte bu gölete gelmiş. Ama kurtaramadık. Bekliyoruz" dedi.