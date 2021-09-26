Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

SANCAKTEPE'de dün Aydos Göleti'ne girdikten sonra kaybolan Hüseyin Eriş'in cansız bedenine ulaşıldı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de dün Aydos Göleti'ne girdikten sonra kaybolan Hüseyin Eriş'in cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyin Eriş'in cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Aydos Ormanı'ndaki Aydos Göleti'ne dün arkadaşları ile piknik yapmak için gelen ve burada gölete girdikten sonra kaybolan 3 çocuk babası tekstil işçisi Hüseyin Eriş'in cansız bedeni, bugün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarının ardından bulundu. Hüseyin Eriş'in cesedi, saat 13.30 sıralarında dalgıçlardan tarafından göletten çıkarıldı. Bu sırada gölet çevresinde bekleyen Hüseyin Eriş'in yakınları gözyaşlarını tutamadı. Hüseyin Eriş'in cenazesi ambulansa taşındıktan sonra Adli Tıp Morgu'na gönderildi.


Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Joe Biden
Magazin Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil Kemal Kılıçdaroğlu Rıza Çalımbay
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 14:15:52. #1.12#