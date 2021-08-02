Sancaktepe'de gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
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Sancaktepe'de gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de freni boşalan parke taşı yüklü kamyon gölete uçtu.

Sancaktepe'de freni boşalan parke taşı yüklü kamyon gölete uçtu. Araç sürücüsü ise son anda araçtan atlayarak kurtuldu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sancaktepe Aydos Orman Gölet'te saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parke yüklü 34 BGL 63 plakalı kamyon sürücüsü Tufan Algedi (58), çalışmaların yürütüldüğü alanda aracın frenlerinin boşalması sonrası yokuş aşağı gölete uçtu. Kamyon sürücüsü Algedi ise araçtan atlayarak son anda kurtuldu. Meydana gelen kaza sonrası hafif yaralanan kamyon sürücüsü Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan gölete düşen kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çıkarıldı.

"FRENİ BOŞALINCA AŞAĞI UÇTU"

Olay esnasında olay yerinde bulunan Hüseyin Bal, "Araba yukarıdan geldi, orada bekledi, körüğüm patlak dedi, bana bir taş getirin dedi. Biz taş almaya gittik, taşı gelene kadar araba stop etti. Ondan sonra araba kendiliğinden aşağı uçtu, adam kendini burada aşağı attı. Durumu iyiydi, ambulans geldi aldı gitti, kendindeydi" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Furkan Çon/İHA)

Sancaktepe'de gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
Sancaktepe'de gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
Sancaktepe'de gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
Sancaktepe'de gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
Sancaktepe'de gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
Sancaktepe'de gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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