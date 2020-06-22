SANCAKTEPE'DE GASP YAPAN SAHTE POLİSLER KAMERADA
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SANCAKTEPE'DE GASP YAPAN SAHTE POLİSLER KAMERADA

SANCAKTEPE'de bir tatlıcı dükkanına polis olduklarını söyleyerek giren ve içeride yabancı uyruklu işçilerin cep telefonlarını ve paralarını gasp ettikleri öğrenilen 4 kişi polis tarafından yakalandı.

SANCAKTEPE'DE GASP YAPAN SAHTE POLİSLER KAMERADA
22.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:54
SANCAKTEPE'de bir tatlıcı dükkanına polis olduklarını söyleyerek giren ve içeride yabancı uyruklu işçilerin cep telefonlarını ve paralarını gasp ettikleri öğrenilen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yolda yürüyen yabancı uyruklu kişileri de gasp ettikleri öğrenildi. Şüpheliler ve yaptıkları sözde denetim güvenlik kameralarına yansıdı.

Sancaktepe'de 3 Haziran 2020 tarihinde gaspın yaşandığı tatlıcı dükkanında çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri  çalışanların ifadelerini de alarak,  polis olduklarını söyleyen silahlı şüphelilerin beyaz renkli bir otomobille geldiklerini,, kimlik kontrolü yapmak istediklerini söyleyerek, çalışanların cep telefonu ve paralarını alarak iş yerinden ayrıldıklarını belirledi. Sahte  polislerin iş yerinde yaptıkları sözde denetim ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

YOLDA YÜRÜYEN BİR KİŞİYİ DE GASP ETMİŞLER

Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçerken aynı şüpheliler 13 Haziran 2020 tarihinde bu kez Mahmutbey'de ortaya çıktı. Şüpheliler yolda yürüyen Mısır uyruklu Elnzahy M.E.'nin yanına yaklaşarak önce kimlik sordu ardından gasp olayını gerçekleştirdi. Polise başvuran Elnzahy M.E. "Yolda yürüyordum. Yanıma yaklaşıp kimlik sordular ardından cebimde ne kadar para olduğunu sordular. 2 bin 700 liram olduğunu söyleyince 2 bin lirasını istediler. İnceleyip geri vereceklerini söylediler. Sonra kaçtılar." dedi.

BAĞCILAR'DA YAKALANDILARAsayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini sonra kimliklerini tespit etti. Bağcılar'da düzenlenen operasyonda Hasan A.(21),Muhammed E. Ç.(21), Özcan O.(19)ve Selman Ç. i adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte biri kuru sıkı iki tabanca ile iki adet el telsizi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Hasan A., Muhammed E.Ç. ve Özcan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Selman Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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