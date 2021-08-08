Sancaktepe'de feci kaza: Otomobil 2 kamyonetin arasında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sancaktepe'de feci kaza: Otomobil 2 kamyonetin arasında kaldı

Sancaktepe'de feci kaza: Otomobil 2 kamyonetin arasında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Sancaktepe'de kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek otomobile vurdu.

İstanbul Sancaktepe'de kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek otomobile vurdu. Kamyonetin vurduğu otomobil, park halindeki başka bir kamyonet ile kazaya sebep olan kamyonet arasına sıkıştı. Otomobil içerisinde yararlanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Sancaktepe Samandıra'da bulunan Altıyol Caddesinde gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 36 ES 182 plakalı kamyonet sürücüsü karşı şeride daldı. O esnada karşı şeritte hareket halinde olan 34 BLD 711 plakalı Hyundai marka otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile birlikte otomobil, kendisine çarpan ve park halinde olan bir kamyonetin arasında sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kamyonet arasında sıkışan otomobilde mahsur kalan yaralı iki kişi itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otomobil içerisinde yaralanan iki vatandaş sağlık ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinde kazaya şahitlik eden esnaf Ayşe Güvenoğlu, "Biz burada dükkanımızın önünde oturuyorduk müşteri bekliyorduk. Araba tam burada direksiyonu kırdı ne olduğunu da anlayamadık. Biz hemen geldik, geldiğimiz anda zaten kamyonet arabanın içine girmişti. Daha sonra arkadaşım geldi kamyonetin sürücüsüne arabayı geri çekmesini söyledi, kamyonete girdi geri çekti şimdi ortalıkta yok. Sonra abisi çıktı geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Öcalan'ın 8 avukatı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi
Öcalan'ın 8 avukatı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Yonca Evcimik Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Fatih Terim Caner Erkin Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sancaktepe'de feci kaza: Otomobil 2 kamyonetin arasında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 01:16:35. #1.16#

title