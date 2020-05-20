Sancaktepe'de evini uyuşturucu tarlasına çeviren zanlı suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sancaktepe'de evini uyuşturucu tarlasına çeviren zanlı suçüstü yakalandı

Sancaktepe'de evini uyuşturucu tarlasına çeviren zanlı suçüstü yakalandı Baskında, daralı ağırlığı 350 kiloya yakın 110 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, evin uyuşturucu tarlasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

20.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:06

Sancaktepe'de evini uyuşturucu tarlasına çeviren zanlı suçüstü yakalandı

Baskında, daralı ağırlığı 350 kiloya yakın 110 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, evin uyuşturucu tarlasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Baskında daralı ağırlığı 350 kiloya yakın 110 kök hint keneviri ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muhammet Ali K. adlı bir kişinin Samandıra'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerindeki bir evde kenevir yetiştirdiğini ihbarı aldı. Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler, Muhammet Ali K.'yı izlemeye aldı. Harekete geçen ekipler, önceki gün zanlının evine gelmesiyle baskın düzenledi.

Baskın düzenlenen evde yapılan aramalarda saksılara dikilmiş daralı ağırlığı 347 kilo 300 gram gelen 110 kök hint keneviri, 510 gram satışa hazır halde skunk türü uyuşturucu madde, 31 tüp kenevir tohumu, 14 şişe farklı içeriklere sahip sentetik sıvı madde, uyuşturucu imalatında kullanılan 19 kilogram gübre, 1 hassas terazi, ev içindeki uyuşturucu yetiştirme tertibatı ele geçirildi. Uyuşturucu serasına çevrilen tertibatta ise 5 adet ısıtıcılı ışık düzeneği, 11 adet ışıklı LED düzeneği, 4 adet elektronik ısı dağıtım fan düzeneği, 1 vantilatör, 1 adet buhar makinesi, 5 adet yüksek akım şalter düzeneği, 2 adet ortam ısı düzeneği ve 1 adet termometre ortaya çıkarıldı.

Farklı suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen Muhammet Ali K. adlı zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra polisteki işlemleri dün sona eren ve adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklandı. Ele geçirilen kenevirlerin ise imha edildiği bildirildi.

Sancaktepe'de evini uyuşturucu tarlasına çeviren zanlı suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor Haber
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek Haber
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
New York'ta yeni vakaların büyük bölümünü kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların büyük bölümünü kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Şahan Gökbakar Tuba Büyüküstün
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Sancaktepe'de evini uyuşturucu tarlasına çeviren zanlı suçüstü yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 12:06:56. #1.15#
title