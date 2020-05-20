Sancaktepe'de evini uyuşturucu tarlasına çeviren zanlı suçüstü yakalandı
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Sancaktepe'de evini uyuşturucu tarlasına çeviren zanlı suçüstü yakalandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, evin uyuşturucu tarlasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Sancaktepe'de evini uyuşturucu tarlasına çeviren zanlı suçüstü yakalandı
20.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:23

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, evin uyuşturucu tarlasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Baskında daralı ağırlığı 350 kiloya yakın 110 kök hint keneviri ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muhammet Ali K. (28) adlı bir kişinin Samandıra'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerindeki bir evde kenevir yetiştirdiğini ihbarı aldı. Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler, Muhammet Ali K.'yı izlemeye aldı. Harekete geçen ekipler, önceki gün zanlının evine gelmesiyle baskın düzenledi.

Baskın düzenlenen evde yapılan aramalarda saksılara dikilmiş daralı ağırlığı 347 kilo 300 gram gelen 110 kök hint keneviri, 510 gram satışa hazır halde skunk türü uyuşturucu madde, 31 tüp kenevir tohumu, 14 şişe farklı içeriklere sahip sentetik sıvı madde, uyuşturucu imalatında kullanılan 19 kilogram gübre, 1 hassas terazi, ev içindeki uyuşturucu yetiştirme tertibatı ele geçirildi. Uyuşturucu serasına çevrilen tertibatta ise 5 adet ısıtıcılı ışık düzeneği, 11 adet ışıklı LED düzeneği, 4 adet elektronik ısı dağıtım fan düzeneği, 1 vantilatör, 1 adet buhar makinesi, 5 adet yüksek akım şalter düzeneği, 2 adet ortam ısı düzeneği ve 1 adet termometre ortaya çıkarıldı.

Farklı suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen Muhammet Ali K. adlı zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra polisteki işlemleri dün sona eren ve adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklandı. Ele geçirilen kenevirlerin ise imha edildiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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