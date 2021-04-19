SANCAKTEPE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SANCAKTEPE'de evden hırsızlık yaptıkları belirtilen ikisi kadın 3 kişi yakalandı.

SANCAKTEPE'de evden hırsızlık yaptıkları belirtilen ikisi kadın 3 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi'nde 16 Nisan'da bir evde hırsızlık olayı gerçekleşti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırmalar neticesinde olayı M.B. (43) isimli erkek ile S.U. (48) ve R.K. (23) isimli kadınların gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler dün saat 23.00'da ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı