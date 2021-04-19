Sancaktepe'de evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Sancaktepe'de evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Nisan'da Eyüpsultan Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda ekipler, biri erkek 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Bunu üzerine harekete geçen ekipler, M.B. (43), S.U. (48) ve R.K.'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz