Sancaktepe'de evde patlama

17.08.2019 10:29

Sancaktepe'de bir evde patlama meydana geldi.

İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında bulunan dairede ilk belirlemelere göre, piknik tüpünden kaynaklanan bir patlama oldu.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yaralanan bir kişi, hastaneye sevk edildi.

Patlama nedeniyle evin duvarları da yıkıldı.

İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA