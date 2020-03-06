Sancaktepe'de evde çıkan yangın söndürüldü
Haberler » Güncel » Sancaktepe'de evde çıkan yangın söndürüldü - Haber

Sancaktepe'de evde çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.

06.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:08
Sancaktepe'de evde çıkan yangın söndürüldü

'de bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.

Meclis Mahallesi Yeni Sokak'ta 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sancaktepe'de evde çıkan yangın söndürüldü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler