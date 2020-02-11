Sancaktepe'de ev yangını
Haberler » Güncel » Sancaktepe'de ev yangını - Haber

Sancaktepe'de ev yangını

Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

11.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:50
Sancaktepe'de ev yangını

'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Geylani Caddesi Uyanık Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında, izolasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, çatı katındaki ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sancaktepe'de ev yangını
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler