Sancaktepe'de ev yangını

11.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:58

Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Fatih Mahallesi Geylani Caddesi Uyanık Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında, izolasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, çatı katındaki ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA