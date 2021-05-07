SANCAKTEPE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
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SANCAKTEPE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'DE 15 Ocak 2020'de eşi Tuğçe Demiryaran'ı (30) kendisine aldattığını iddia ederek boğarak öldüren tutuklu sanık Turan Demiryaran'ın (34) cezai ehliyeti tam çıktı.

SANCAKTEPE'DE 15 Ocak 2020'de eşi Tuğçe Demiryaran'ı (30) kendisine aldattığını iddia ederek boğarak öldüren tutuklu sanık Turan Demiryaran'ın (34) cezai ehliyeti tam çıktı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Turan Demiryaran Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Mahkeme Başkanı Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini ve yapılan muayene sonucunda sanık Turan Demiryaran'ın cezai ehliyetinin tam çıktığını söyledi. Duruşma gelen rapora karşı beyanda bulunmaları için avukatlara süre verilerek ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul Tuğçe Demiryaran'ın 15 Ocak 2020 saat 23.00 sıralarında eşi Turan Demiryaran tarafından öldürüldüğü anlatıldı. Maktulün yapılan ölü muayene ve otopsi işlemleri neticesinde Adli Tıp Kurumu'n otopsi raporu sonuç kısmına göre maktulün ölümünün boyun basısı sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, herhangi bir bıçaklı yaralamaya dair başka bir bulgunun olmadığı anlaşıldığı belirtildi. İddianamede sanık Turan Demiryaran'ın Eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Tutuklu sanık Turan Demiryaran ilk celsede yaptığı savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Psikolojik olarak sıkıntıdayım. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne başvurarak tedavi gördüm. Eşimi öldürdüğüm doğrudur, ancak böyle olmasını istememiştim. Olanlardan pişmanım demişti. Sanık Demiryaran cezai ehliyetinin tam olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

SANCAKTEPE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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