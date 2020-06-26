İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
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İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı

Sancaktepe'de ehliyeti olmayan bir genç, kullandığı araç ile park halindeki 4 araca ve 1 kamyonete çarptı. Olay yerinden kaçan genç, 3 kişiyi kaza sonucu yaraladı.

26.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:18

Sancaktepe'de iddiaya göre ehliyet olmayan bir genç kullandığı araç ile park halindeki 4 araca ve seyir halinde 1 kamyonete çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası genç olay yerinden kaçarken 3 kişide yaralandı.

Olay, Atatürk Caddesi'nde 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre babasının 34 ES 0529 plakalı aracını alan 18 yaşından küçük genç direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki 4 araca ve seyir halindeki bir kamyonete çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken seyir halindeki kamyonet yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası cadde adeta cehenneme dönerken olayda 3 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görgü tanıklarının iddiasına göre makas atarak gittiği söylenen genç kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

"FREN İZİ 100 METRE VARDI"

Kazayı gören bir görgü tanığı "Yukarından çok süratli geliyordu. Fren izi de 100 metre vardı. İlk kamyonete vurdu sonra diğer araçlara. Baya süratliydi makas atarak gidiyordu" dedi.

İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

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