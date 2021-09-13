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Son Dakika | Sancaktepe'de düğünde havai fişek bomba gibi patladı, davetliler kaçıştı

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Son Dakika | Sancaktepe'de düğünde havai fişek bomba gibi patladı, davetliler kaçıştı

Edinilen son dakika haberine göre Sancaktepe'de dün akşam gerçekleştirilen düğünde havai fişeklerin birden bomba gibi patlaması yürekleri ağıza getirdi.

Sancaktepe'de dün akşam gerçekleştirilen düğünde havai fişeklerin birden bomba gibi patlaması yürekleri ağıza getirdi. Halay çeken davetliler havai fişeklerin patladığı sırada kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğünde meydana geldi. Düğünde patlatılmak istenen havai fişekler, birden patladı. Havai fişeklerin patlamasından dolayı etrafa saçılan parçalar vatandaşların panik yapmasına sebep oldu.

HALAYI BIRAKTILAR KAÇMAYA BAŞLADILAR

Düğüne davetli olarak katılanlar halay çektikleri esnada havai fişekler patladı. Davetliler patlamanın ardından halayı bırakarak kaçışmaya başladı. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde davetlilerin halay çektiği ardından havai fişeklerin birden patladığı görülüyor. Patlama esnasında vatandaşların kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıyor.

(Davut Has - Metin Başal/İHA)

Son Dakika | Sancaktepe'de düğünde havai fişek bomba gibi patladı, davetliler kaçıştı

Son Dakika | Sancaktepe'de düğünde havai fişek bomba gibi patladı, davetliler kaçıştı

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