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Düğün eğlencesi karakolda bitti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Düğün eğlencesi karakolda bitti

Sancaktepe'de düğün konvoyunda abartı egzoz kullanan ve yolda drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü Seyfullah K. polis ekiplerince yakalandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de düğün konvoyunda abartı egzoz kullanan ve yolda drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü Seyfullah K. polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 10 bin 948 TL para cezası uygulanırken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sancaktepe'de Kızılay Caddesi üzerinde 29 Ocak günü düğün konvoyu esnasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 34 JCC 53 plakalı araç sürücüsü Seyfullah K. isimli şahıs polis ekiplerince tespit edilip yakalandı. Sürücü Seyfullah K.'ya trafiği tehlikeye sokmaktan ve abart egzoz kullanımından toplamda 10 bin 948 TL para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. 34 JCC 53 plakalı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan sürücü Seyfullah K. trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılmak üzere Sancaktepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

(Elyesa Karatepe/ İHA)

Düğün eğlencesi karakolda bitti

Düğün eğlencesi karakolda bitti

Düğün eğlencesi karakolda bitti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türk Lirası, Sancaktepe, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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