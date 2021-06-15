Sancaktepe'de Depo Yangını
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Sancaktepe'de Depo Yangını

Sancaktepe'de Depo Yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Saat 02: 33 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sancaktepe, Sultanbeyli, Dudullu ve Ataşehir itfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 02: 33 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sancaktepe, Sultanbeyli, Dudullu ve Ataşehir itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre

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