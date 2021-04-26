Sancaktepe'de cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Sancaktepe'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan'da Meclis Mahallesi'nde bir iş yerinde A.Ç. (24) isimli kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüpheli E.T'yi (28), 13 Nisan'da gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada A.Ç'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini emlakçı olarak tanıtan E.T. ile iş görüşmesi yapmak için iş yerine gittiği, E.T'nin saldırısına uğradığı, şüphelinin, A.Ç'nin fotoğraflarını çekerek, ölümle tehdit ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.T, "cinsel saldırı", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış