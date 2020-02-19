Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi
Haberler » Güncel » Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi - Haber

Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

Sancaktepe'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

19.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:11
Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan Mahallesi Menteş Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipleri, apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ekiplerinin söndürdüğü yangının çıktığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler