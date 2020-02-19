Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

19.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:20

Sancaktepe'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan Mahallesi Menteş Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıktığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA