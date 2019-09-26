Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı

Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı

Sancaktepe'de 2 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu.

26.09.2019 18:54
Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı

Sancaktepe'de 2 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Binadaki vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Çatlakların oluştuğu bina havadan da görüntülendi.


Sancaktepe Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında deprem nedeniyle çatlaklar meydana geldi. Olay yerine Sancaktepe Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu binanın sakinleri belediye ekiplerince dışarı çıkartıldı. Boşaltılan bina drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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