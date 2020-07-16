Sancaktepe'de çatı yangını
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Sancaktepe'de çatı yangını

Sancaktepe'de bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sancaktepe'de çatı yangını
16.07.2020 05:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 05:42

Sancaktepe'de bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi Refah Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan hamamın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hamamın bacasını saran yangın kısa sürede binanın çatı kısmına sirayet etti. Çatıda yükselen dumanları gören vatandaşlarsa durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle yangına çatıdan müdahale etti.

Yangın nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar binadan tahliye edilirken kimsenin yaralanmadığı belirlendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA

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