SANCAKTEPE'DE ÇATI YANGINI
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SANCAKTEPE'DE ÇATI YANGINI

Sancaktepe'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

SANCAKTEPE'DE ÇATI YANGINI
16.07.2020 05:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 05:54

Sancaktepe'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çatıda maddi hasar meydana geldi.

Eyüp Sultan Mahallesi Refah Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında gece 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören yoldan geçen bir vatandaş durumu itfaiyeye bildirirken aynı zamanda dairelerin ziline basarak binada yaşayanları uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen veya yaralanın olmadığı yangında çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıktığı binada oturan Abdussamet Zengin, "Saat 03.00 gibi oldu. Dışarıdan iki, üç kişi yangın var diye bağırdı. Sonra bütün binanın zillerine bastılar. Ben de hemen kalktım, herkes uyandı, dışarı çıktık sonra itfaiye geldi" şeklinde konuştu.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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