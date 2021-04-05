Sancaktepe'de can pazarı: Mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi
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Sancaktepe'de can pazarı: Mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de can pazarı: Mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi Sancaktepede 5 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangında bir kişi hafif derece de yanarken 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Sancaktepe'de can pazarı: Mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi

İSTANBUL - Sancaktepede 5 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangında bir kişi hafif derece de yanarken 1 kişi ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi sonucu toplamda 5 kişi daireden tahliye edildi.

Olay sabah saatlerinde Sancaktepe'de Veysel Karani Mahallesi Dünya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın 5'inci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte yoğun duman tüm daireyi sardı. Olayı hemen fark eden vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bir kişi hafif derecede yandı

Yangının çıktığı anda daire içinde bulunan yaşlı bir vatandaş ise yangından etkilenerek hafif derecede yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra daire içine girerek yanan bir vatandaşı çıkartarak sağlık ekiplerine verdi. Yanan yaşlı vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenen 1 kişi ise ayakta tedavi edildi

Daire içinde bulunup yoğun dumandan etkilenen bir kişi ise yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi.

3 kişi çatıda da mahsur kaldı

Yangının çıkmasıyla birlikte daireyi yoğun duman sarmasıyla evde bulunan diğer 3 kişi çatı katına çıktı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra çatı da mahsur kalan 3 kişi kurtararak toplamda 5 kişi tahliye etmiş oldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sancaktepe'de can pazarı: Mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi
Sancaktepe'de can pazarı: Mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi
Sancaktepe'de can pazarı: Mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi
Sancaktepe'de can pazarı: Mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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