SANCAKTEPE'DE ÇALDIKLARI JANT VE LASTİKLERİ İNTERNETTE SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de park halindeki bir otomobilin jant ve lastiklerini çalan şüpheliler yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelerin çalıntı ürünleri internet üzerinden sattığı belirlendi.

Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde 10 Aralık tarihinde park halindeki bir otomobilin jant ve lastiklerinin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.K olduğunu tespit etti. Şüpheli A.K, Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalandı. Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren bir diğer şüphelinin ise S.Y olduğu belirlenerek yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin hırsızlık malzemesi jant ve lastikleri, dijital satış platformu üzerinden sattığı tespit edildi. Şüpheli A.K.'nin 7, S.Y.'nin ise 13 adet benzer suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Haklarında 'Otodan hırsızlık' suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.