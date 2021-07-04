Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
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Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı -Bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü 3 araca çarpıp takla attı Sancaktepe'de bir otomobil sürücüsü yoldan geçen bisikletli gence çarpmamak için manevra yaparken kontrolünü kaybetti.

Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı

-Bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü 3 araca çarpıp takla attı

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir otomobil sürücüsü yoldan geçen bisikletli gence çarpmamak için manevra yaparken kontrolünü kaybetti. Refüje çıkan araç karşı şeride geçerek 3 araca çarptıktan sonra takla atıp yan yattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Barbaros bulvarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 54 AB 767 plakalı Ayşe Kayıkçı yönetimindeki Opel marka araç, Barbaros Bulvarından karşıya geçtiği sırada bisikletli genç önüne atladı. Bisikletli gence vurmamak için manevra yapan Ayşe Kayıkçı kontrolündeki araç orta refüje çıkarak takla attı. Ters şeride geçen araç, 3 araca çarptıktan sonra yan yattı. Takla atan otomobilde bulunan Ayşe Kayıkçı ve yanındaki şahıs hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ilk müdahaleleri gerçekleştirirken, polis bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye, araçta sıkışan Ayşe Kayıkçı ve yanındaki şahsı sıkıştıkları yerden müdahale ederek kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara ayakta ilk müdahaleyi yaparak olay yerinden ayrıldı.

Dükkanının önünde olan kazaya tanık olan esnaf İlker Çolak, "Araba karşı sokaktan gelerek ışıklardan döndü. Dönerken önüne bisikletli bir çocuk atlıyor. Sürücü, bisikletli çocuğa vurmamak için manevra yaptı ve kaldırıma çıktı. Karşı şeritteki araçlara vurarak durdu. Ambulans geldi hemen ilgilendiler. Araç öyle ters kaldı. Yaralıları içinden çıkardılar sonra olay bitti. Yaralılar ayakta tedavi gördü." dedi.

Bisikletli gence çarpmamak için kaza yapan sürücü Ayşe Kayıkçı, "Önüme bisiklet çıktı o yüzden kaza yaptım. Çocuğa çarpmayayım diye birden direksiyonu çevirdim. Öyle oldu yani. Bizde bir yaralanma yok." şeklinde konuştu.

Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı
Bisikletli gence çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü aracıyla böyle takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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