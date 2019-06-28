Sancaktepe'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldü

İSTANBUL- Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolu'nda bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü. Polis cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA