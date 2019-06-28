Sancaktepe'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldü
Sancaktepe'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldüİSTANBUL- Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolu'nda bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.
Sancaktepe'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldü
İSTANBUL- Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolu'nda bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü. Polis cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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