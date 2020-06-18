Sancaktepe'de bir binanın çatısına yıldırım düştü Sancaktepe'de bir binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Sancaktepe'de bir binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Tesbih Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, cadde üzerindeki semt pazarının girişine ve çevreye güvenlik şeridi çekti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA