Sancaktepe'de bir binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Sancaktepe'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de bir binada çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir binada çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Alınan bilgilere göre, Abdurrahmangazi Mahallesi Burçak Sokak'taki binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sancaktepe'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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